15 abr 2021

Sigue funcionando como la primera vez que lo localizamos en el 'street style' de Instagram, hace varias temporadas. El dúo vestido midi y botas se ha convertido en uno de los looks favoritos para las amantes de la moda, y no solo por el contraste entre la feminidad del vestido y la masculinidad de las botas. Lo cierto es que unas buenas botas nos permiten actualizar cualquier vestido que tengamos en el armario, aunque no esté en tendencia. Sobre todo esos diseños que nos favorecen tanto, que no queremos prescindir de ellos aunque ya no sean novedad.

El look que te proponemos nos ha gustado tanto, que nos hemos lanzado al low cost para encontrar un clon a su altura. Lleva uno de los vestidos midi más bonitos que hemos visto en mucho tiempo y unas botas que quizá hasta tú tengas en tu fondo de armario, porque Zara incluyó unas muy parecidas en su colección de invierno. Por suerte, hemos encontrado en nuestras tiendas de cabecera los vestidos azul cielo que necesitamos.

Vestido azul cielo en tejdo satinado de la nueva colección de Mango. pinit

El favorito absoluto de nuestra selección de vestidos midi azul cielo es un diseño en tejido satinado de la nueva colección de Mango. Es cierto: no podemos parar de proponértelo. Se trata de un diseño plisado con falda evasé, cuello halter y volante en el bajo (69,99 euros). Atenta, porque se ha agotado una vez en la tienda online y vuelves a tenerlo en todas las tallas.

Vestido azul vintage confeccionado en un tejido jacquard de Zara. pinit

Nuestra segunda opción tiene un toque más vintage, con un azul precioso además. Se trata de un vestio midi confeccionado en tejido jacquard, escote redondo y manga corta abullonada acabada en elástico. Es una maravilla de la nueva colección de Zara, con un precio algo más accesible que el del vestido midi satinado de Mango: 49,95 euros.

Vestido de popelín azul mucho más veraniego, de la nueva colección de Zara. pinit

Tenemos una alternativa ya cien por cien veraniega y vacacional: este vestido azul confeccionado en popelín de la nueva colección de Zara. Se trata de un diseño largo, con escote en pico y manga corta abullonada y bajo acabado en volante. Cierra en el frontal con botones y cuesta 39,95 euros.

Botas de inspiración cowboy de Bershka. pinit

Para rematar, teníamos que enseñarte unas botas negras que estuvieran a la altura de las que hemos visto en el look del 'street style'. Se trata de unas botas de inspiración cowboy de Bershka con un precio increíblemente accesible: 39,99 euros. La caña mide 22 centímetros con un ancho de 16 centímetros y el tacón tiene 5 centímetros. Comodísimas.