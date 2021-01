2 ene 2021

Pilar Rubio nos sorprendía a finales de año con un cambio de look con el que decía adiós a su melena XL dejándonos un buen tip de belleza para empezar el año. Pero no ha sido lo único, porque la presentadora ha compartido también algunos de sus looks favoritos como este con pantalones cómodos y favorecedores o este con la falda que lo disimula todo. Ahora, ha apostado por una combinación que nos parece una idea perfecta para inaugurar el 2021.

Pilar compartió una imagen en su perfil de Instagram en la que aparecía con un estilismo de esos que demuestran que se puede ir calentita sin perder el estilo y, además, hacerlo con prendas que son súper tendencia. Y lo consiguió gracias a la combinación de un vestido largo de manga larga estampado en tonos azules que simula en efecto tie-dye de Missoni y que combinó con unas botas altas en color blanco de Isabel Marant.

Este calzado se ha puesto muy de moda en los últimos meses y son muchas las firmas que lo han incluido en sus colecciones. Como nos ha gustado tanto este look de Pilar, nos hemos propuesto encontrar algo similar en el low cost.. Y sí, lo hemos conseguido.

El estampado del vestido nos pareció ideal y en Mango también tienen ese efecto degradado, pero en tonos marrones, con un vestido también largo que ahora está rebajado a 44,99 euros. Aunque siempre puedes probar con cualquier modelo largo de, por ejemplo, un estampado floral.

Las botas también son una opción perfecta porque tienen un tacón bajo que hacen que sean muy cómodas y en Zara hay unas similares con las que unirte a esta tendencia. Se trata de un modelo de piel que cuesta 89,99 euros y que tienen la caña alta y el tacón medio.

Es un look perfecto para estos días de frío ya que lo puedes llevar con medias gorditas y una camiseta de cuello alto debajo del vestido para que sea mucho más calentito. ¡Ideaza!