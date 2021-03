4 mar 2021

No creo que vayamos a encontrar esta semana un look más impactante que este. Se lo debemos a Alexa Chung, especialista, además de en lucir bien un Barbour, en darle a prendas básicas un aire de otro mundo. Aquí lo consigue, sin duda, pero además propone un estilismo que favorece a todos los cuerpos (de hecho, estiliza muchísimo) y hasta rejuvenece, con lo que las 'fashionistas' mayores de 50 o van a celebrar más que ninguna. Sobre el papel no puede ser más sencillo: abrigo sobrio y largo, cuanto más masculino mejor; vestidomidi blanco, cuanto más femenino mejor, y botas altas negras, esas que seguro tienes ya en el armario. La perfección.

Seguro que ya tienes una o varias piezas de este look en tu armario, pues son recurrentes en la tendencia de invierno y verano. Sin embargo, si te falta cualquiera de ellas aún puedes clonar prenda por prenda este estilismo de Alexa Chung en el low cost, empezando por el abrigo. Se trata de un diseño de doble botonadura con solapas de muesca y bolsillos delanteros con solapa de H&M (59,99 euros). Lleva botones decorativos en los puños y forro en tejido de poliéster reciclado.

Vestidos midi blancos hay mil, con lo que el truco para que este estilismo funcione a todos los niveles es elegir el patrón que mejor le vaya a nuestra silueta. Eso sí: respetando las dos claves de estilo, esto es, que sea midi y muy femenino, para conservar el contraste con el abrigo y las botas. Este diseño de Zara está disponible en todas las tallas y tiene un precio muy accesible: 29,95 euros.

Por último, solo queda añadir las clásicas botas planas, negras y altas, como las que Zara convirtió en superventas este invierno. Aún quedan algunos números de este diseño en piel acabado en punta redonda y con un tacón de 3,5 centímetros. El precio es algo más elevado, debido a la calidad del material: 119 euros.