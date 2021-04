16 abr 2021

La última colección de Uterqüe ya nos ha regalado el chubasquero más bonito y original y los pendientes que son una auténtica obra de arte y estás dispuestos a alegrar todos tus looks de primavera. Pero las perlas de la firma de moda no terminan aquí y ahora hemos dado con todo lo que vamos a querer ponernos esta primavera, en la que además vamos a sumarnos a la tendencia del total look blanco. Se trata de un caftán y un vestido a juego que además de ser súper combinables con nuestro armario de temporada son preciosos para vestir impecable los próximos meses.

Confeccionados en tejido jacquard, estas prendas llenas de estilo y personalidad nos han hecho soñar con las noches más elegantes de verano, esas en las que solo necesitas unas sandalias y un clutch a juego para conseguir un look impecable. Aunque es poco probable que podamos esperar al verano para el verano y en cuanto nos hagamos con ellas las queramos estrenar ya.

El vestido está confeccionado en jacquard de viscosa y vine con el cuerpo liso con tirantes finos y la falda tiene detalle de drapeado en la parte frontal.

Con cierre de cremallera oculta y diseño de efecto acomodado a la figura, tiene escote recto, largo por debajo de la rodilla y bajo con una ligera abertura en el centro. Disponible entre las tallas XS y L, tiene un precio de 129 euros.

El caftan es largo con mangas anchas tipo kimono y tiene aberturas laterales.

Confeccionado en un vistoso tejido jacquard, es esa prenda perfecta para echarte una manga encima en las noches que refresca pero no quieres perder estilo. Y podemos encontrarlo por 129 euros en una única talla, la M.