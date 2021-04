18 abr 2021

Otra cosa no, pero amamos los looks de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón no solo nos deja estilismos para el recuerdo en El Hormiguero, programa en el que colabora (declaraciones polémicas incluidas) sino también en Instagram. Y el último que ha compartido nos ha enamorado por dos razones: la primera parece comodísimo para estar por casa, pero también tiene papeletas para llevarlo en la calle con sneakers y una gabardina para un look effortless. ¿Lo mejor? ¡Sabemos de dónde es!

El conjunto pertenece a una de nuestras firmas low cost favoritas, H&M (no podíamos seguir escribiendo sin decir cuánto amamos su nueva colección deco con Diane von Furstenberg) y además tiene súper buen precio.

S trata de un pantalón de punto en color crudo ligeramente acamapanado y una camiseta de manga corta oversize del mismo tono que nos encanta y es que el look queda ideal junto pero también por separado con una sudadera o con un vaquero. Sin duda un set súper ponible que no te vas a quitar cuando te hagas con él.

El pantalón cuesta 19,99 euros y está disponible también en azul marino y la camiseta cuesta 14,99 euros. Sin duda un compra de domingo perfecta para hacer frente a la tristeza pre lunes que nos acecha los domingos a partir de las 16h.