18 abr 2021

Compartir en google plus

No tenemos que darle muchas vueltas porque el truco es obvio: elegir un top lo más espectacular posible para que el resto del look pase al segundo plano. Dicho y hecho: con cualquier de estos tops recién llegados al low cost vas a conseguir que tus prendas básicas (vaqueros, shorts, faldas mini, faldas de vuelo) parezcan de lujo. Eso sí: vas a tener que correr porque alguno de estos tops ya se está quedando sin tallas y se va a agotar. Uno de ellos es este impresionante top azul a rayas de Sfera (este vestido de rayas es otro flechazo), con silueta cropped, detalle cut out en el escote y unas mangas abullonadas directamente alucinantes (39,99 euros).

Top de la nueva colección de Sfera protagonizado por una gran lazada. pinit

No te puedes ni imaginar lo bien que queda este top de Sfera con una blazer: el espectacular adorno frontal consigue un look victoriano para morirse de bonito. Se trata de un gran lazo vertical que consigue todo el protagonismo de un top de tirantes blanco (35,99 euros). Si tienes debilidad por las lazadas, te va a ser muy difícil resistirte a este top.

Top de la nueva colección de Sfera con tres lazadas a la espalda pinit

Tenemos que mostrarte otro diseño más de la nueva colección de Sfera: también es totalmente irresistible. Vuelve a tirar de uno de los adornos que más nos seducen a las amantes de la moda, los lazos. Los incorpora a una espada absolutamente bonita, en la que tres lazadas cierra un top con manga corta y abullonada y escote cuadrado (25,99 euros). Más romanticismo, imposible.

Top de encaje color mostaza de la nueva colección de Uterqüe. pinit

Vamos a parar con las lazadas y a detenernos en otros argumentos que también consiguen convertir un top en lo más llamativo de un estilismo. Este diseño que lanza Uterqüe en su nueva colección tiene todo lo que le pedimos a un top para considerarlo máximamente elegante. El color es fastuoso, un mostaza que no puede ser más sofisticado. Y el estilo lencero con la decoración de encaje nos apasiona: es una preciosidad (59 euros)

Fastuoso top de plumas de Uterqüe. pinit

Por último, teníamos que mostrarte el top más espectacular que encontramos ahora mismo en la colección de Uterqüe, un diseño que te vas a poder poner todo el año, pues funciona perfectamente en las noches de verano o en Nochevieja. Se trata de un top con un escote 'halter' precioso totalmente bordado con plumas negras. Cuesta 129 euros, pero es una inversión para toda la vida. A por él.