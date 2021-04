20 abr 2021

No nos ocultamos: estamos absolutamente alerta ante la inminente llegada de vestidos espectaculares a las perchas de nuestras queridas tiendas del low cost. No estamos exagerando con nuestra vigilancia ni mucho menos, solo aspiramos a comprar antes de que se agoten esos diseños que, por su increíble parecido a los que vemos en las pasarelas del lujo, se agotan inmediatamente en las tiendas online. Por ejemplo, este vestido midiazul, azulón, voluminoso y romántico que acaba de aparecer en la nueva colección de primavera de H&M. Es totalmente impactante.

Por lo que estamos viendo en el 'street style' de Instagram parece que H&M se va convertir en el paraíso de los vestidos de la temporada. La influencer rusa Maria Chervotkina lleva un vestido azul con cuello camisero y efecto plisado que todavía no ha llegado a la tienda española, pero sí lo ha hecho un vestido con el mismo tono de azul que ya nos obsesiona. Tiene un detalle de diseño que nos convence a tope: una silueta convertible qgracias a un cinturón ancho.

El vestido midi de primavera de H&M con el cinturón ancho anudado.

En realidad, este vestido midi azul con espíritu romántico y mangas abullonadas de la nueva colección de primavera de H&M puedes llevarlo ceñido a la cintura con un cinturón, o totalmente suelto, con el volumen a todo lo que da. Efectivamente: práticamente tienes dos vestidos en uno. El escote en pico, además, es especialmente favorecedor para quien tenga una talla de sujetador considerable.

El vestido azul de H&M, con todo su volumen desplegado.

Todo en este vestido midi azul está pensado para añadir ligereza y volumen a la silueta, con lo que si vas buscando un look que no marque nada te viene perfecto. Además va forrado, con lo que te aseguras de que no se te va a pegar al cuerpo en ningun caso. Nos gusta con sandalias de tiras, pero aún más con zapatillas de deporte, como lo lleva Maria Chervotkina. ¿El precio? Un chollo: 49,99 euros. A por él.