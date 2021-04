21 abr 2021

Tenemos que dar las gracias a Helen Lindes por descubrirnos una de las prendas que vamos añadir en nuestro armario sí o sí. Después de que la modelo haya arrasado con este vestido de Alta Costura baratísimo que llevó en 'El Hormiguero', ha triunfado con un vestido camisero. Pero no se trata de un vestido cualquiera, sino uno con acabado satinado y con un diseño muy bonito y especial que puedes comprar en Zara y Mango.

"Me encantaría estar así después de 10 horas de rodaje e irme de cena... jajaja. Pero no, ya estoy desmaquillada y con el pijama puesto!! Pero no deja de ser un súper look", escribió junto a unas imágenes en las que hay que reconocer que luce espectacular.

Lleva un vestido camisero de largo midi en color verde agua y que tiene un bonito diseño satinado de manga larga y falda fluida con aberturas laterales. Tiene un cinturón para marcar la figura, el cuello de solapa y bolsillos delanteros. Como ella misma ha indicado, es un vestido de Guess que ha combinado con unas sandalias de Aquazzura y un bolso de Essentiel Antwerp.

Sin embargo, es una prenda que no está disponible en la web de la firma, pero que desde la redacción de mujerhoy.com hemos encontrado muy similar en algunas firmas low cost. El primero de ellos es un diseño de Mango muy similar al de Helen Lindes, pero con manga corta y un corte más holgado. Cuesta 39,99 euros y está disponible también en color marrón oscuro y gris plata.

Y si lo que te ha gustado es la manga larga, en Zara también hay un diseño parecido, pero más oscuro, en verde botella, que cuesta 39,95 euros. Dos opciones muy ponibles a las que sacarás mucho partido tanto en primavera como en verano e incluso en invierno y con las que podrás copiar (por muy poco) este lookazo de Helen Lindes.