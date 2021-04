23 abr 2021

Compartir en google plus

Desde que descubrimos cuáles son las cremas baratas favoritas de los maquilladores profesionales para aplicar justo antes de empezar cualquier makeup y que la base no marque las arrugas, nuestros looks de belleza han mejorado al 110%. Y desde luego no pueden ser malas opciones si las famosas las utilizan sin parar. En concreto, vamos a hablar de una crema multiusos que adora la reina Isabel II y que Helen Lindes también tiene en su neceser.

La modelo no solo comparte los looks más favorecedores con todos sus seguidores. Su Instagram también es una fuente de inspiración beauty y es ahí donde hemos encontrado que Helen utiliza la clásica Eight Hour Cream Skin Protectant de Elizabeth Arden (27,95 euros en Douglas) como prebase, pero tiene muchos más usos y vamos a descubrirlos.

Video: Las mejores cremas antiedad orgánicas y sostenibles para cuidar la piel y combatir las arrugas

Gracias a su poder nutritivo funciona a la perfección como prebase. Rellena los surcos de las líneas de expresión, protege, alivia e hidrata la piel. Alivia la sequedad y calma asperezas, enrojecimientos e irritaciones por su beneficio antiinflamatorio.

Se trata de una crema antiedad que sirve para prácticamente todo al igual que los bálsamos Aquaphor de Eucerin, Skin Food de Weleda o la Lait-Crème Concentrate de Embryolisse. También se puede utilizar para tratar quemaduras, reparar grietas, desmaquillar, iluminar, hidratar las cutículas o reparar los labios secos.

Entre sus ingredientes estrella se encuentra la vitamina E, que protege al cutis de los daños medios ambientales y la luz azul, y el ácido salicílico, que suaviza, calma y deshincha. Un fórmula muy suave apta para todo tipo de pieles incluso para las más sensibles. Si lo de ser adicta a una crema es un mito... esta se acerca mucho. ¡Hora de probarla!