22 abr 2021

Juana Acosta ha dejado claro que sabe cómo sacarse el máximo partido y no hay alfombra roja, evento, photocall o foto de Instagram en la que no luzca espectacular. Incluso paseando por las calles de Madrid con este look con falda mini y botas de tacón cómodo arrasó. Ahora, la actriz se encuentra de promoción por sus últimos trabajos y con la ayuda de un estilista, además de sorprendernos con este cambio de look, nos ha dejado outfits perfectos con los inspirarnos como este con conjunto de cuadros y camisa blanca y este último con traje azul.

Juana Acosta escogió para la promoción de 'El inocente', la serie de 'Netflix' que protagoniza junto a otros actores, un conjunto de blazer y pantalón en color azul con el que estaba perfecta. Con la ayuda del estilista Freddy Alonso, la actriz se ha colado entre las mejor vestidas de la semana (y del mes) debido a que este conjunto tenía unos sencillos bordados florales repartidos por ambas prendas que hacían que este look fuera aún más especial.





Se trata de un traje de Elie Saab de estilo masculino con pantalones de pinzas, pero ligeramente estrechos y con una chaqueta de diseño cruzado largo. Juana lo combinó con una camisa en el mismo color y unas sandalias de tacón plateadas. ¡Está guapísima! Sin embargo, este dos piezas es probablemente un look que se va de tu presupuesto, por lo que aquí te dejamos una opción low cost (e igual de rejuvenecedora) con el que copiar este look de Juana Acosta.

Se trata de un traje de Mango, también azul claro que es igual de favorecedor y estiloso para esta primavera, pero que no tiene los bordados. La blazer cuesta 59,99 euros y el pantalón 29,99 euros, un precio mucho más asequible para dos prendas a las que podrás sacar muchísimo partido. Incluso podrás usarlo como look casual con zapatillas y camiseta. ¡Lo queremos!