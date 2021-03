22 mar 2021

Después de conocer su secreto antiedad -el colágeno puro para una piel sin arrugas- y de tomar nota de este look con falda mini y botas de tacón cómodo, hemos decidido que Juana Acosta se ha convertido en una de nuestras mujeres inspiradoras favoritas. Y no solo por lo buena que es en su profesión como actriz, si no también porque somos fans de sus trucos de belleza y de estilo. ¿El último? Un look rejuvenecedor y súper tendencia que vas a querer copiar.

Partiendo de la base de que Juana Acosta es una mujer a al que todo le queda bien -este cambio de look con flequillo XS lo demuestra-, el último estilismo que le hemos fichado es todo un acierto. Se trata de un look escogido para la promoción de 'La Templanza', la serie que se estrenará próximamente en Prime Video y de la que Juana forma parte de su reparto.

Juana escogió un conjunto de cuadros en tonos marrones y naranjas de Temperley London. Estaba formado por un chaleco confeccionado en una lujosa lana suave y con un diseño de cintura ajustada, espalda de seda a contraste y cierre de botones dorados (458 euros) y un pantalón a juego de talle muy alto con pernera ancha y ligeramente acampanada (492,79 euros).

Un dos piezas muy original y favorecedor por su corte y estampado, que ella combinó con una original camisa blanca de cuello subido con detalle de volantes en el cuello y las mangas de la misma firma. Un diseño que no se encuentra disponible en la web de la firma, pero que desde la redacción hemos buscado en el low cost.

En Mango puedes hacerte con esta blusa tan original que tiene un aire similar a la que ha llevado Juana. Cuesta 39,99 euros y es perfecta para llevar ahora en primavera con tus pantalones vaqueros favoritos. ¡Lookazo!