22 abr 2021

Compartir en google plus

Se ha abierto ya la veda de la caza y captura del vestido que va a marcar el verano 2021, una incógnita debido a la pandemia y sus vacunas que, en la moda, va a quedar totalmente despejada. Llevamos unas temporadas apostando por los vestidos femeninos y voluminosos o por el eterno camisero. Esta temporada, la tendencia que viene de las pasarelas nos anima a cambiar el chip. Vuelve lo sexy, y a lo grande. De hecho, el vestido de H&M que te vamos a proponer está agotado en algunas tallas.

No tenemos que contarte ya nada sobre el revival de la tendencia años 70, aquellos años locos de paz y amor libre, en los que los estampados psicodélicos y el espíritu hippy mandaron en la indumentaria y más allá. El vestido de verano que se propone ya como objeto de deseo para las compradoras tiene todo que ver con esa herencia. Es escueto, liberador, sexy y está confeccionado en un tejido de red que vamos a ver, desde ya, por todas partes.

Vestido confeccionado con una malla de rejilla trenzada de H&M. pinit

Por eso te decíamos que es un look para valientes: se trata de un vestido de H&M confeccionado íntegramente con una malla de rejilla trenzada, mezcla de algodón orgánico y poliamida. Existen múltiples maneras de llevarlo, pero estamos seguras de que una de ellas va a superar a todas: sobre el bañador o bikini, en la piscina o la playa. De hecho, un vestido de red fue el protagonista de la llegada a la isla de 'Supervivientes' de esa musa que es Melyssa Pinto. Muy parecido a este, pero en negro.

La parte posterior de este vestido de red de color blanco, de H&M. pinit

No lo puedes negar: queda espectacular. De hecho, las tallas más grandes ya se han agotado en la nueva colección de primavera de H&M, que es donde lo puedes comprar aún por 59,99 euros. Se trata de un diseño de la 'Innovation Colour Story', que propone prendas que no están teñidas para alterar su color natural, de forma que se reduce la necesidad de productos químicos permite reutiliar el agua empleada en su producción. No pierdas la oportunidad de hacerte con este vestido de red: sobre el bikini o sobre sujetador y minifalda o pantalones queda fastuoso.