24 abr 2021

Si hay un estampado que está triunfando esta temporada es el navy. Las rayas han renacido y vuelven para quedarse, algo así como la familia Janeiro ahora que la hija de Jesulín de Ubrique, Julia se ha convertido en influencer en cuestión de días. Peor al grano: el otro día os enseñábamos el vestido de cóctel de Sfera definitivo, un diseño ajustado con lazada en la parte delantera y que estilizaba a más no poder que ya tenemos en el armario porque sienta como una senguda piel.

Sin mebargo, buceando por la web de Uterqüe hemos dado con otro vestido de rayas y... ¡Flechazo! Ha sido como ver al chico que te gusta depués de tres semanas confinada: una fantasía. En blanco y negro, el binomio que jamás pasa de moda, con largo midi, manga larga, escote en pico y cinturón, es la prenda perfecta para conquistar bares, terrazas y fotos de Instagram esta primavera.

Lo mejor de todo es que sus rayas verticales en el cuerpo del vesido estilizan a más no poder, el cinturón marca la cintura y al ser tan vaporoso, disimula culaquier cosa que quieras esconder... un win win de sábado que está pidiendo a gritos que lo eches al carrito.

Pero hay más... y eso es lo que lo hace especial. La parte trasera tiene una avertura también en pico para que luzcas espalda y seas la más sexy de la habitación (si es en espacio cerrado, mascarilla porfavor). Lo puedes combinar con bailarinas, sandalias o taconazo, la decisión es tuya y te quedará bien con todo, palabrita de una servidora que ya lo tiene el armario.

Está disponible desde la talla XS hasta la talla L y cuesta 119 euros, no es precisamente low cost, pero sí un capricho de fin de semana que seguro que te mereces... no digas que no estabas avisada cuando se agote.