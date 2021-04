27 abr 2021

Compartir en google plus

No te vamos a descubrir a estas alturas de la película las bondades de la falda midi. Hace muchas temporadas que sabemos de su poder para estilizar la silueta, restar centímetros yrejuvenecer cualquier look. Sientan bien en todas las tallas. Basta con elegir diseños con estampados, juegos de color o patrones que se salgan un poco de lo clásico para disparar cualquier outfit a otro nivel de moda. Atenta, porque las faldas que te vamos a mostrar a continuación quedan fantásticas con una simple camiseta. Y a un precio increíble: esta maravillosa falda midi de Sfera con varios tonos de rosa solo cuesta 29,99 euros.

Falda midi con plisado suave y textura vaporosa de Mango. pinit

Si vas buscando algo más clásico pero que tenga una nota de tendencia, tienes que considerar esta falda midi que acaba de llegar a la nueva colección de primavera de Mango. Tiene ese plisado suave que favorece muchísimo a todas las tallas y un estampado de cadenas sobre fondo rosa suave precioso. La falda va ligeramente acampanada y termina en cintura elástica (49,99 euros).

Falda midi estilo pareo de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

No podía faltar una falda midi de estilo pareo, uno de los hits de la temporada que alcanza en este diseño una cota de espectacularidad total. El estampado lisérgico en varios tonos de vede no puede ser más llamativo, pero nos encanta. Zara propone un conjunto de falda y top, pero a nosotras nos gusta muchísimo combinada con una sencilla camiseta blanca o negra, para no cargar las tintas. El precio, fantástico: 29,95 euros. ¡Y disponible hasta la XXL!

Falda plisada de la nueva colección de Sfera con un increíble estampado tropical. pinit

Teníamos que incluir esta falda plisada de la nueva colección de Sfera, a pesar de repetir la gama de color verdosa. Es que esta falda midi es espectacular gracias a un estampado selvático que nos vuelve locas. Si el formato pareo no te convence demasiado, esta puede ser tu alternativa (39,99 euros). Lleva, además, incluido el cinturón negro.

Falda midi de inspiración lencera de la nueva colección de primavera de Sfera. pinit

Una ruptura total con las faldas midi coloristas que hemos visto hasta a hora, pero probablemente la falda más original que hemos visto en el low cost esta primavera. Se trata de una falda midi de inspiración lencera, con unas tiras combinadas que adornan la cintura. Tiene un estilo fuerte, pero quda fantástica en looks minimalistas y escuetos. El precio no tiene rival: 29,99 euros.