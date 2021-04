27 abr 2021

Camisero pero sexy y que parece de lujo, el más romántico o el de estilo clásico que está disponible con cinco estampados diferentes. Las propuestas de nuestras firmas de moda favoritas en lo que a los vestidos se refiere son infinitas y cada armario se convierte en un universo propio en la temporada de primavera. Pero si todavía no has encontrado el vestido de flores que buscas, el básico que no puede faltar, no te puedes perder estos dos que acaban de llegar a las tiendas.

Ambos apuestan por el diseño midi pero lo hacen de forma muy diferente. Y las firmas que nos han puesto sobre la pista de estas dos prendas tan bonitas y apetecibles han sido Zara y Mango. Y cuando les eches un vistazo seguro que también se convierten en tu nuevo capricho de temporada.

En la firma de Inditex han incluido en su última colección este bonito vestido midi de cuello y solapa con manga tres cuartos por debajo del codo. El estampado sobre el blanco vienen en varios tonos pastel e intenso en amarillo, rosa, lila, azul o naranja.

Un diseño multicolor que también está presente en el cinturón lazada a tono. El cierre es de botones frontal y tiene un precio de 39,95 euros. Por el momento solo podemos comprarlo en la talla XS pero parece que va a volver en todas hasta la XXL.

En Mango nos proponen un diseño más clásico con estampado de flores en azul y mostaza, con cuello halter y cintura elástica.

De diseño estructurado con volante en el bajo, podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL por 49,99 euros.