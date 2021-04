28 abr 2021

En los últimos 20 años se han alcanzado cotas de consumo de ropa insostenibles para el planeta: no solo hemos duplicado el consumo a nivel mundial, además, hoy en día una persona consume de media 17 veces más ropa que en 2006 y la reutilizamos un 36% menos que en 2002. Sin embargo, poco a poco la campana de la visión eco de la moda resuena en más conciencias (y marcas) y diseño y sostenibilidad empiezan a ir cada vez más de la mano. La moda 'upcycling', las tendencias 'zero waste' y la economía circular apuestan por el reciclaje de prendas y por dar una nueva vida a nuestra ropa para reducir así el impacto medioambiental del sector. Dentro de este movimiento, Levi's, la ONG Back to Eco y la actriz Clara Lago como embajadora, lanzan un nuevo (y necesario) proyecto con el que nos invita agenerar conciencia sobre la durabilidad de los buenos productos, ofreciendo a sus clientes ideas para reciclar y reutilizar sus prendas.

"Con la intención de crear conciencia y exponer nuestra responsabilidad compartida en el impacto ambiental de la producción y el consumo de ropa, Levi's está trabajando para reducir su huella en el consumo de recursos naturales con la intención de crear una industria de la moda más respetuosa con el planeta", aseguran desde la firma, que sienta así las bases de un proyecto de upcycling y reciclaje junto a Back to Eco para dar una segunda vida a las prendas denim de Levi’s. De esta manera, habrá córners en tiendas seleccionadas donde los consumidores podrán donar prendas vaqueras de la firma para que la ONG recicle, reutilice y transforme ese tejido en nuevas prendas y accesorios.

Para apoyar el proyecto, Levi's y Back to Eco han colaborado con Clara Lago en la creación de un look upcycled que demuestra que el diseño y la sostenibilidad no solo pueden, sino que deben ir de la mano y que se presentará en una mesa redonda que se celebrará este 29 de abril a las 18 horas y que puedes seguir en directo con nosotras aquí . En el acto, que se celebra en la Casa Levi's de la Calle Preciados de Madrid y que estará moderado por el comunicador y divulgador Rodrigo Taramona, también participarán la surfista Garazi Sanchez, embajadora del nuevo vaquero sostenible de Levi's, Montse Bayén y Núria Nubiola, diseñadoras y fundadoras de Back to Eco y Diana S. Dimitian, VP del sur de Europa de Levi's.