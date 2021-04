30 abr 2021

La falda midi se ha convertido en un 'must have' en cualquier armario de entretiempo porque, además de ser una prenda muy ponible a la que sacarle mucho partido, es perfecta para esas temperaturas tan cambiantes. De hecho, es un tipo de prenda que está cada vez más afianzada en los looks de cualquier estilo y edad por lo muchísimo que favorece. Este outfit rejuvenecedor con una falda de volantes de Zara y blusa que estiliza es un buen ejemplo, aunque también tenemos propuestas más básicas como esta combinable low cost. Ahora, gracias a Verónica Díaz, hemos dado con un diseño de Bershka que está triunfando por su diseño tan original.

La influencer compartió un planazo de finde con sus seguidores y publicó unas fotografías en las que aparece luciendo un look de entretiempo perfecto. Un estilismo protagonizado por una falda de largo midi ideal que ha gustado muchísimo a sus seguidores y que ella ha confesado que ha comprado en Bershka.

Es un modelo cruzado tipo pareo, un diseño súper tendencia que se llevó muchísimo la temporada pasada y que este primavera también está teniendo exitazo. La falda de Bershka es blanca y está confeccionada en un tejido satinado que hace que sea aún más bonita. Cuesta 25,99 euros y está disponible desde la talla XS a la XL, una buena variedad de tallas para una prenda apta para todas las edades y con la que se puede conseguir un look de diez.

Verónica la combinó con un top a juego y zapatillas Converse negras, pero es una prenda que permite añadir una sandalia plana y una blusa para un look de diario con un toque romántico, o unos zapatos de tacón para algo más arreglado y elegante. Es uno de los 'best seller' de Bershka y no nos extraña... ¡La queremos!