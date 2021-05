3 may 2021

Compartir en google plus

Apunta, si buscas un lugar donde inspirarse y coger ideas rejuvenecedoras cuando no sabes qué ponerte, toma nota del Instagram de Carmen Gimeno, La influencer de más de 50 años se ha convertido en una de las favoritas por su estilo colorido y atrevido con prendas siempre low cost. Durante estos últimos días, le hemos fichado este vestido camisero midi de Zara y la chaqueta de entretiempo reversible más original de Zara. Ahora, ha dado con una nueva fórmula que quita años para combinar la blazer de cuadros que se la vas a querer copiar.

Si tú también has caído rendida al estampado de la temporada y te has hecho con una blazer de cuadros vichy, bienvenida, porque esta propuesta de look te va a encantar. Si por el contrario, tienes un modelo de cuadros más básico, o te preocupes por esta idea también te interesa.

Carmen publicó en su perfil de Instagram un estilismo que llevaba como protagonista una blazer de cuadros vichy en color blanco y negro ideal. Como ella misa ha indicado, se trata de una americana que ha conseguido en la nueva colección de Zara y que ahora mismo se encuentra disponible en todas las tallas por tan solo 39,95 euros. No está nada mal, ¿verdad?

Sin embargo, lejos de apostar por el binomio blanco y negro y huyendo de las combinaciones más básicas, Carmen demostró que arriesgar puede salir, muy pero que muy bien y combinó esta blazer con unos pantalones azules. Sí, has leído bien, nada de vaqueros o negro, ¡azul! Y escogió un modelo de pinzas con pernera wide leg de Zara que cuesta 39,95 euros.

Por último, y como toque súper rejuvenecedor que es fácil de copiar, la instagramer completó el look con una camiseta roja con el mensaje "Deja que tu corazón florezca" de Are Retro. Una prenda más sport y juvenil que iba a la perfección con sus zapatillas Vans en color negro. ¡Nos encanta!