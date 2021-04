23 abr 2021

No hay nada mejor para dar un toque sofisticado a un look que una blazer. Y esta temporada, ya te avisamos de que son las de estilo cropped las que más se llevan. Ese corte ochentero que tanto favorece ha llegado para quedarse y poco a poco se están convirtiendo en las absolutas protagonistas de los mejores looks del momento. Las hay originales como esta de Stradivarius para llevar en conjunto con pantalones como esta de Zara. Sin embargo, si quieres un modelo súper rejuvenecedor, tienes que fichar el que ha llevado Carmen Ginmeno.

Nuestra influencer de más de 50 favorita, que arrasó hace unos días con este look de Zara con blusa que estiliza y falda midi, ha vuelto a confirmar que el gigante de Inditex es su firma favorita. Y lo ha hecho con un outfit muy estiloso formado por prendas básicas y que tiene como protagonista una blazer con un diseño muy original.

Se trata de una americana que llegó a tienda a principios de año y que triunfó entre las influnecers porque tiene un diseño ideal. Es un modelo cropped que queda a la altura de la cintura y que tiene un corte oversized con hombreras marcadas. Lleva la manga larga, cuello de solapas y soble abotonadura en color dorado.

Pero sin duda, lo mejor que tiene es su bonito estampado de cuadros en color verde y azul oscuro y su tejido tipo tweed. Cuesta 59,95 euros y la mala noticia es que al ser un aprenda que llegó hace meses a tienda, ahora mismo se encuentra desaparecida. En la web de Zara ha sido imposible encontrarla, pero puede que haya posibilidades de dar con ella en tienda física.

Nos encanta cómo la ha combinado Carmen Gimeno, que le ha dado a la prenda un estilo casual y con un toque rejuvenecedor que nos ha encantado. Ha añadido una camisa de rayas de estilo masculino aportando ese punto desenfadado y más 'sport' y unos vaqueros de pernera recta. Por último, completó el look con zapatillas blancas de Nike con las que además consiguió un outfit cómodo perfecto para el día a día. ¡Es lo más!