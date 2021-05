6 may 2021

Aunque en los últimos años Tamara Falcó ha sido la gran revelación (y revolución) influencer de Instagram, no podemos olvidarnos de Ana Boyer, la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer y heredera, por supuesto, del estilo y el gusto exquisito de su madre y de su hermana en el arte del buen vestir. La pequeña del 'clan Preysler' es más dada a compartir su vis familiar en las redes que sus looks, sin embargo, cuando hace esto último, arrasa. Con un estilo 'casual chic' muy sofisticado, sus últimos estilismos, además, han puesto bajo nuestro radar 'fashionista' una marca sostenible y 'made in Spain' a la que merece la pena seguir la pista.

Hace solo unos días Ana Boyer nos enamoraba con un vestido blanco de lino que le sentaba tan bien que la hija de Isabel Preysler ha repetido fórmula y ha vuelto a conseguir un look de primavera sobresaliente. En esta ocasión, en vez de un LWD, la hermana pequeña de Tamara Falcó y Chábeli Iglesias se ha decantado por un dos piezas en color blanco de algodón 100% orgánico y acabado soft que combina una blusa de escote asimétrico y manga abullonada con detalle de lazo (49 euros) y una mini falda a juego de cinturilla elástica y volante en el bajo (47 euros). Todo, de la marca sostenible, accesible y 'made in Spain' By Niuma, una marca creada en Madrid tras el confinamiento que parece que se ha convertido en una de sus favoritas esta temporada.

Súper favorecedor, muy cómodo y perfecto para un look rejuvenecedor a los 20, a los 30 y a los 40, este estilismo de Ana Boyer es, además, muy versátil: además de que se puede llevar cada prenda por separado (nos encanta combinado con prendas dénim, por ejemplo), el 'total look' es perfecto 24/7 y queda igual de bien con zapatillas para un look 'sporty', con bailarinas para conseguir un estilo 'lady' muy romántico, con alpargatas de cuña y un capazo para las tardes con más estilo e, incluso, con unas sandalias de tacón y un clutch joya para las citas de noche más especiales.