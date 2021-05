6 may 2021

En primavera, la naturaleza se llena de color y nuestro armario no quiere quedarse atrás: vestidos florales, conjuntos estampados… El problema es que no siempre resulta fácil que un look colorido refleje la elegancia que buscamos. Pero a veces se alinean los astros.

Es el caso de este pantalón que nos trae Zara. Está disponible en dos colores. El primero es una de las grandes tendencias de esta temporada: el verde. Pero si buscas algo más atemporal, puedes optar por el coral, que resulta igual de favorecedor.

El tiro alto no solo le da un aire sofisticado, sino que recoge la cintura, estilizando la figura y haciendo parecer más alta. La pernera recta le da un toque setentero que nos encanta. Además, hace que lo puedas combinar tanto con bailarinas como con zapatos de tacón.

El pantalón está disponible en dos colores pinit

Tiene dos bolsillos en la espalda y otros dos en la parte delantera. Estos últimos están adornados con tres botones cada uno. Esos botones constituyen el único elemento que rompe la monocromía de la prenda.

Lo mejor de todo es que se ajustan muy bien a cualquier tipo de cuerpo. El secreto para conseguirlo es que tienen un triple cierre frontal: cremallera, botón interior y gancho metálico. Así, quedan perfectamente asentados, evitando que los movimientos puedan arruinarte el conjunto.

El precio del pantalón es de 25,95 € pinit

Si quieres hacerte con él estás de suerte, ya que está disponible en todas las tallas (desde la XS hasta la XL) tanto en la web de Zara como en sus tiendas. Pero date prisa, porque estamos seguras de que será uno de los grandes éxitos de la temporada. En cuanto al precio, es de 25,95 €.

Para completar el look, Zara nos ofrece una blazer cruzada con botones a juego por 49,95 €. También puedes optar por un sencillo top negro o una blusa blanca. ¡Tú decides!