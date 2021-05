8 may 2021

Cuando empieza el buen tiempo, es fácil caer en la monotonía de los shorts vaqueros y las faldas midi. Sin embargo, hay una prenda que quizás habías olvidado y que puede sacarte de la rutina. Hablamos de la falda pantalón.

Su nombre lo deja claro: esta prenda combina lo mejor de dos mundos. Por un lado, la comodidad de unos pantalones cortos. Y, por el otro, el aspecto de una bonita minifalda.

Tal vez pienses que es algo del pasado y que no va con tu estilo actual, que has ido haciendo más elegante con el paso del tiempo. Al fin y al cabo, no has vuelto a usar una falda pantalón desde que eras adolescente.

Sin embargo, Zara tiene una que te hará replantearte esa idea. ¿No nos crees? Sigue leyendo y quizá esta temporada te sorprendas a ti misma haciéndote con una con la que salir a pasear el fin de semana.

Se trata de una falda pantalón con tablas delanteras. Su color turquesa ilumina la piel. Po lo tanto, cuando llegue el buen tiempo te ayudará a lucir bronceado.

Su mayor virtud es el tiro alto, que consigue afinar la cintura y alargar las piernas. El cierre lateral con cremallera hace que resulte muy cómoda de poner y quitar. Además, está oculto en la costura, lo cual resulta muy discreto.

¿Ha conseguido atraer tu atención? Pues tenemos una muy buena noticia: está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la XL. Por tanto, no importa qué tipo de cuerpo tengas. Si te gusta, puede ser tuya por 25,95 €.

Si no quieres complicarte demasiado, puedes completar el look con un sencillo top blanco. Pero si hay un color que combina bien con el turquesa es el fucsia. Sin duda, una blusa de este color le dará un toque muy alegre al conjunto.