15 abr 2021

Nos pasa a todas: conforme vamos cumpliendo años, vamos buscando nuevos horizontes de compra y abandonando las tiendas más enfocadas a lo joven. Nuestra propuesta aquí le da la vuelta a este curso natural de la bolsa de la compra: a partir de los 50, volver a esas tiendas que abandonamos. Tenenos dos razones importantes para hacerlo. La primera es que solo a partir de esta edad podemos volver a llevar prendas muy muy juveniles que nos permiten rejuvenecer un look con diseños más clásicos. La segunda es el precio: ¿por qué no aprovechar que la moda es aquí más barata? El ejemplo perfecto lo tenemos en un vaquero rosa que es más caro en otras tiendas más 'adultas'. No solo te va a quitar años, y muchos, de encima. Es que cuesta 29,99 euros. En Stradivarius.

Camisa de rayas sin mangas de la nueva colección de Stradivarius.

Sin movernos ni un milímetro de esos vaqueros rosa que te recomendamos muchísimo si quieres rejuvenecer tu look, te mostramos la camisa perfecta para combinar con esos jeans o con cualquier pantalón de tu fondo de armario primaveral que te siente como un guante. Se trata de una camisa de rayas sin mangas y cuello solapa, disponible en tres colores o un tono rosa precioso (Stradivarius, 15,99 euros).

Camisa fluida de manga corta de la nueva colección de Stradivarius.

SI prefieres no lucir brazo, tenemos una alternativa divertidísima. Esta camisa fluida de manga corta está pensada para alegrarle el día a cualquier mujer mayor de 50 que quiera rejuvenecer un look con básicos. Te sugerimos clonar todo el look: apúntate a los pendientes XL y los vaqueros color pastel. El precio de la camisa es de risa: en Stradivarius, 15,99 euros.

Una combinación precisa de camiseta corta y cazadora azul de Pull&Bear.

No siempre tienes que adaptarte a la tendencia juvenil a la hora de comprar en las tiendas más jóvenes del low cost. Tambien puedes encontrar prendas clásicas en formato actualizado y a esos precios baratísimos que vamos buscando. Atención a este dúo de Pull&Bear porque es para nota: una camiseta corta de rayas preciosa (9,99 euros) y una cazadora ligera y con capucha (19,99 euros). Aunque te lo pongas con la falda o el pantalón más clásico de tu armario, irás perfecta y rejuvenecida.

Sudadera verde lima de la nueva colección de Pull&Bear.

No queremos dejar de sugerirte una compra que igual no contemplas, pero que te puede ayudar a quitarle muchos años a esas faldas o pantalones que no dejas de ponerte porque, aunque sean clásicas, te favorecen y las llevas muy cómodas. Esta sudadera en color lima levanta todo lo que te pongas y rejuvenece lo que le caiga. Es de la nueva colección de primavera de Pull&Bear y cuesta solo, solo, 19,99 euros. Te vas a hacer adicta a ella.