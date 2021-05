8 may 2021

Compartir en google plus

Después de estrenar un cambio de look muy rejuvenecedor, Paz Vega se ha convertido en una de las protagonistas de la gala de los premios Laureus al ser la encargada de presentarla. La actriz fue la elegida para conducir este evento que es el equivalente a los Oscar del deporte y que este año se ha celebrado en Sevilla, su ciudad natal. Para dicha ocasión, Paz ha escogido un look que firma Vicky Martín Berrocal y aunque no sabemos si ha acompañado de su perfume favorito, estaba espectacular.

Para esta cita tan importante de la que Paz se ha sentido muy orgullosa teniendo en cuenta las últimas publicaciones de Instagram, escogió un conjunto de dos piezas blanco formado por una falda y una blusa que forma parte de la colección para novias de Victoria, la firma que tiene Vicky Martín Berrocal y de la que ella misma es diseñadora.

Se trata de un look 'total white' hecho en España que lleva una falda tubo realizada en brocado 100% de seda con cinturilla alta y abertura en el bajo de la espalda con cremallera. Un diseño que cuesta 295 euros y que tiene a juego una camisa realizada en gazar 100% de seda y georgette. Un modelo con manga larga abullonada en puño, botones forrados en gazar y gran lazada del mismo género al cuello que puedes comprar por 295 euros.

Y aunque desde la firma proponen este look como uno de novia diferente, original y muy estiloso, Paz Vega ha demostrado que también se puede triunfar con él llevándolo como look de invitada. Incluso es un dos piezas que puedes usar por separado y darle muchísimo uso. De hecho, a la blusa blanca puedes añadirle unos pantalones vaqueros y serás la envidia de muchas. ¡Nos encanta!