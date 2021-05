10 may 2021

No es ningún secreto: el traje se ha convertido en el look más recurrente del armario en cualquier estación, pero sobre todo en primavera. No solo tiramos de él para acudir cada día a la oficina, sino que puntúa también muy alto como 'outfit' para la tarde y la noche, incluso para salir de fiesta. este triunfo absoluto de la blazer y el pantalón son síntoma de algo nuevo: empezamos a valorar más la comodidad y este toque sin género tan sexy que nos ofrece el traje pantalón. Y, de tanto, usarlo, encontramos looks fascinantes. Por ejemplo, este hallazgo naranja que vamos a clonar en Zara.

Hacía mucho tiempo que no veíamos un look con traje pantalón que nos llamar la atención, probablemente porque el low cost se ha esforzado por proponernos todo tipo de siluetas y colores. Sin embargo, esta propuesta en dos tonos de naranja nos ha fascinado. No solo porque el naranja irradia buen rollo y luz, sino porque favorece muchísimo, rejuvenece y, al elegir el patrón adecuado, puede reducir centímetros al look. Cuidado: si vas buscando un efecto adelgazante, olvídate del 'fit' oversize.

Americana entallada naranja de la nueva colección de Zara. pinit

Por suerte para nosotras, la clave de este look naranja tan fascinante son los dos tonos de naranja que combina en un mismo traje. Y decimos suerte porque ahora mismo no encontramos en el low cost ningún traje naranja, pero sí una americana y un pantalón que juntos pueden funcionar como un tiro. La americana de un naranja brillante es de la nueva colección de Zara, va entallada y cirra con un solo botón (69,95 euros). es una preciosidad.

Pantalones naranja oscuro de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

También en la nueva colección de Zara encontramos unos pantalones perfectos para contrastar con la americana naranja. Se trata de un diseño de perneras anchas en un toono naranja oscuro maravillosos. Los pantalones llevan tiro alto, cintura elástica y bolsillos laterales, además de un bajo acabado en abertura (25,95 euros). Si te atreves, con este traje naranja puedes triunfar, y mucho.