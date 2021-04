23 abr 2021

Queda inaugurada oficialmente la temporada del traje pijamero, incluso del pijama sofisticado echado a la calle. Una primavera más, se va a convertir en el look que logra aunar la máxima comodidad, ese 'must' al que tanto nos hemos acostumbrado en la pandemia, con una sofisticación notable. Importante: no renunciar en ningún caso al acabado satinado con ligero brillo que distingue a un buen traje pijamero. Este de Zara tiene ese matiz, y mucho más. No te vamos a sorprender si decimos que el color rosa fucsia nos ha enamorado. Viva la moda cómoda.

La chaqueta del traje pijama rosa de Zara lleva los clásicos ribetes en blanco.

Ya puedes correr, porque este traje pijama rosa de Zara acaba de aterrizar en la tienda online con las tallas bastante restringidas: solo está disponible hasta la L. No exageramos al advertirte, ya que se trata de uno de los pocos trajes de este estilo que funciona bien en clave informal y en la etiqueta más vestida. Dicho de otra manera: vas a estar impecable si lo sofisticas con sandalias de tacón y accesorios joya, pero también queda divertidísimo si lo combinas con unas Converse.

Los pantalones de pijama rosa de Zara llevan goma a la cintura y el clásico ribete blanco.

El patrón que sigue este traje pijama rosa de Zara es sencillo y clásico. La camisa fluida lleva el cuello de solapa, manga larga y ribetes combinados a contraste, un diseño amplio que permite disimular centímetros a la perfección (25,95 euros). El pantalón, también confeccionado en tejido satinado, lleva el mismo adorno al final de las perneras anchas (22,95 euros). Una pena que solo esté disponible hasta la talla L: a las tallas grandes este diseño les vendría genial.