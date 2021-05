10 may 2021

Tenemos nueva prenda que añadir a nuestra lista de las prendas favorecedoras de Mango que prometen agotarse muy rápido y la hemos descubierto gracias a una de nuestras influencers favoritas: Verónica Díaz. Después de robarnos el corazón con este vestido flores tan ideal y con esta blazer de Primark baratísima, la instagramer ha vuelto a demostrar que su perfil social es toda una inspiración y su último look te va a encantar tanto como a nostras. ¡Estamos seguras!

Si eres de las que ha celebrado la llegada del buen tiempo sacando de tu armario las prendas cortas como shorts, vestidos o faldas, esta propuesta que ha hecho Verónica te interesa. Por el contrario, si todavía no te has planteado lucir piernas, el look de la influencer es una opción genial para las que todavía no se atreven del todo. Y sí, la prenda protagonista es un cárdigan de Mango de lo más original que ha combinado con prendas básicas.

Se trata de una chaqueta de punto calado larga de manga larga y corte recto que tiene un bonito estampado en zig-zag en tonos lilas y azules y un ligero brillo que hace que sea una prenda aún más especial. Cuesta 39,99 euros, está disponible desde la talla XS a la XL y también tiene un pantalón a juego por si te atreves con el look completo.

Sin embargo, si prefieres una opción más básica y llamativa, haz como Verónica y añade a este cárdigan una camiseta básica blanca, unos shorts vaqueros -también puede ser una falda- y unas botas. ¡Sí la fórmula de botas altas con prendas cortas en primavera! Ay, Vero, te vamos a copiar este look en un abrir y cerrar de ojos... ¡Nos encanta!