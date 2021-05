11 may 2021

El clásico LBD, "Little Black Dress", es uno de los básicos imprescindibles de cualquier fondo de armario, pero suele ceder el testigo al de color blanco cuando llega esta época del año. Una auténtica prenda comodín, que tiene tantas posibilidades que es imposible cansarse de ella. Si ahora mismo estás pensando en ampliar tu colección de vestidos blancos, hemos encontrado el diseño perfecto en Zara y sólo cuesta 29,99 euros. Si te gusta, no te lo pienses mucho, porque estamos segura de que no va a durar mucho a la venta.

Vestido blanco corto con bordados de Zara (29,99 euros)

Se trata de un vestido corto de Zara, con escote en pico y manga francesa. Pero el secreto de su éxito está en los pequeños detalles: bordados, calados y botones hacen de esta prenda un diseño muy especial.

Vestido blanco con bordados y calados de Zara (29,99 euros)

Está confeccionado completamente en algodón y además, tiene un tallaje muy amplio con seis opciones, desde la XS a la XXL. Su precio es de 29,99 euros y de momento está disponible en todas las tallas.

Vestido corto con bordados y calados de la colección de primavera de Zara (29,99 euros)

¿Cómo llevarlo para darle un toque diferente? Aunque Zara ha optado por combinarlo con chanclas Havaianas, no es un look demasiado urbano. Por eso, hasta que llegue el verano, las zapatillas serán tus mejores aliadas, sobre todo si son estilo Converse en algún color vistoso.