11 may 2021

La primavera ha llegado al perfil de Instagram de Sara Carbonero y sus looks lo demuestran. La periodista parece haber dado la bienvenida al buen tiempo con ouftis que nos hacen soñar con el verano y que tienen una marca como protagonista: Zara. Después de arrasar con este vestido blanco tan bonito, Sara ha vuelto a recurrir al gigante de Inditex para lucir un look primaveral y esta vez ha escogido un vestido punto agotadísimo que ha llevado con unas sandalias cómodas que también vas a querer copiar.

Sara ha aprovechado los días de sol de Madrid casi veraniegos para sacar de su armario uno de los vestidos más bonitos que le hemos visto hasta ahora. Y no nos ha encantado por su diseño, ya que es un modelo bastante sencillo con un color neutro, sino porque es un vestido que puedes llevar de mil manera y tiene pinta de ser súper cómodo.

Se trata de un vestido de punto fino de edición limitada de Zara que lleva el escote en pico y la manga larga y está protagonizado por un color beige claro. Cuesta 59,95 euros y lo mejor que tiene es un original cierre de botones forrados que recorren toda la prenda que es de largo midi. ¿La mala noticia? Que está agotado en sus tres tallas. Eso sí, es un vestido de temporada por lo que hay posibilidades de encontrarlo en tienda. ¡Prueba suerte!

Sin embargo, tenemos que destacar como ha combinado Sara este vestido tan ideal. La presentadora es de las que se ha atrevido ya con las sandalias y ha escogido un modelo de Popa. En concreto, escogió una cuña con tacón no muy alto y muy cómodo, en color natural, en piel sauvage cuero y cuerdas yute natural. Un diseño 'made in Spain' que pega con todo y que quda de lujo con el sombrero con el que Sara ha completado este look.