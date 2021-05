12 may 2021

Que los pantalones blancos son una prenda que no puede faltar en tu armario de primavera-verano es algo que ya hemos comentado. Pero a la hora de combinarlo con prendas cómodas, frescas y con las que crear un look impecable podemos apostar por blusas estampadas súper favorecedoras en diferentes tonos y estilos o por aquellas con las que podemos conseguir un look lleno de personalidad. Pero si queremos una apuesta infalible el azul es nuestro color y en la última colección de Mango hemos encontrado dos blusas que van a quedar de lujo con tus pantalones blancos favoritos.

Y además de ser bonitas y sentar de maravilla apuestan por los dos tonos estrellas del azul, el cielo, para un look con tonalidades más parecidas, y el marino, para que nuestro estilismo tenga cierto aire marinero. Dos propuestas que la firma catalana ha incluido en su última colección y que nos gustan tanto que estamos seguras de que se van a agotar rápidamente.

Con estampado de hojas y flores en blanco roto y fondo azul marino, esta bonita blusa perteneciente a la colección sostenible de la firma y está confeccionada al 100% en algodón.

De diseño recto y tejido fluido, viene con cuello de pico con lazo y manga tres cuartos acabada en elástico y ligeramente abullonada. Disponible entre las tallas XS y XL, cuesta 19,99 euros.

Si lo nuestro es el celeste, la otra propuesta de Mango viene con diseño corto con nudo ajustable en el bajo, cuello abierto y mangas abullonadas con puños elásticos.

Con detalles calados y volantes laterales, esta bonita blusa confeccionada en algodón sostenible tiene un precio de 25,99 euros y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL.