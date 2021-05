15 may 2021

¡Confirmamos! Blanca Suárez es la auténtica diva española de Instagram y no tiene nada que envidiarle a las Kardashians: lleva el pelo largo con extensiones con un estilo insuperable y no para de darnos envidia con auténticos complementos de coleccionista como estas zapatillas adidas agotadas o el último bolso de lujo del que ha presumido en las redes: un modelo que no falta en el armario de las influencers más top y que es de lo más práctico y ponible con todo tipo de looks rejuvenecedores, tanto en verano como en invierno. Y todo gracias a su diseño atemporal y versátil.

La actriz ha lucido el icónico Capucines de Louis Vuitton inspirado en la calle donde se situaba la primera tienda de la firma francesa, que abrió en el año 1854. La última campaña de la maison, dirigida por Nicolas Ghesquière y protagonizada por Léa Seydoux, ha hecho renacer este complemento con hasta 71 modelos diferentes que van desde el básico negro hasta los estampados más coloridos.

Video: Estos bolsos son el complemento perfecto para conseguir elevar tu look al máximo

Blanca Suárez ha lucido una versión color-block en cuatro tonos diferentes: negro, vainilla, rosa y naranja que combinan a la perfección creando un bolso elegante y clásico pero con un toque moderno irresistible. Tiene asa corta pero también incorpora una bandolera extraíble para llevarlo al hombro. La solapa también puede llevarse por dentro para mostrar el logotipo LV Initials, o por fuera, para un look más discreto.

Pero las variedades de este bolso artesano al que no le falta detalle son infinitas y no dejamos de verlo en las redes de la mano de influencers como Brittany Xavier, Paola Locatelli o la modelo Lena Simonne. Nos encanta la versión en blanco hueso y camel de Belén Hostalet que ha combinado con un vestido midi blanco y una blazer básica negra.

La mala noticia es que este bolso de lujo no baja de las cuatro cifras ni aún buscándolo de segunda mano. La buena es que el en low cost hay opciones de todos los precios y para todos los gustos con la misma forma y las mismas funcionalidades. Búscalo en firmas como Mango, Uterqüe o Parfois y no te quedes sin este bolso shopper en el que cabe de todo.