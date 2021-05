17 may 2021

Estamos ante una de esas colecciones que merecen ser paseadas por el gimnasio, o más allá. De hecho, hacía mucho tiempo que no veíamos una propuesta tan bonita y seductora, probablemente porque está inspirada en el universo del boxeo. Se trata de la nueva colección deportiva de Bershka, a tope de looks en blanco, negro y gris que van a ponerle los dientes largos a todas las aficionadas a cualquier deporte o, sencillamente, amantes del ejercicio. ¿Lo que más nos ha enamorado? El aire retro que tiene toda la propuesta. A ver qué te parece.

Bermuda de felpa de la nueva colección deportiva de Bershka.

La pieza estrella de la colección deportiva de Bershka es una chaleco de felpa 'nude' con un estampado de letra en color rojo que es un auténtico hallazgo (15,99 euros). Es increíble lo bien que funciona con un sencillo bañador negro con escote profundo en la pierna (19,99 euros). Espectacular. Casi tanto como la combinación de bernudas de felpa (12,9 euros), sudadera con manga corta y largo 'cropped' (9,99 euros) y el mismo bañador. Es un fantasía de look deportivo.

Mono ajustado con camiseta gris de la nueva colección deportiva de Bershka.

Otro look para recordar con dos sencillísimas piezas de la nueva colección deportiva de Bershka. Combina un mono corto y ajustado con los tirantes a contraste (15,99 euros) con una camiseta con el cuello subido y sin rematar gris (22,99 euros). No te olvides del detalle de los calentadores ni de los mitones que hemos visto antes. Son la guinda de estos looks.

La nueva colección deportiva de Bershka incluye varios shorts increíbles.

Un último look de la nueva colección deportiva de Bershka, aunque en la tienda online tienes más sugerencias. Este combina un top de la colección de primavera con detalle 'cut out' en la cintura (9,99 euros) co un sencillo pantalón ciclista 89,99 euros) y un short mega sencillo, con una aplicación bordada lateral (12,99 euros). ¿A que quedan increíbles?