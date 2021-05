18 may 2021

Románticas, sofisticadas, femeninas, diferenciadoras, originales... si quieres elevar tu estilo a otro nivel, solo necesitas salir de los básicos que tantas combinaciones nos solucionan en el día a día pero que pueden llegar a resultarte aburridas y monótonas, e incluir una de las prendas bordadas que propone la nueva colección de Uterqüe.

Blusas, bermudas y vestidos a los que no les falta detalle y que se van a convertir en los absolutos protagonistas de todos tus looks con sandalias planas y cómodas este verano. Empezamos con un vestido midi confeccionado en tejido de lino blanco que se adapta perfectamente a la figura con motivos bordados en verde, mangas abullonadas con puños elásticos y escote corazón. Una joya con la que no nos extrañaría ver a la Reina Letizia es alguno de sus próximos actos.

Video: Vestidos largos para soñar con el buen tiempo

Nuestra siguiente apuesta va para otra obra de arte con el mismo tipo de bordado, esta vez en azul y blanco y en un vestido mini fluido, también de lino, con escote a pico largo, manga abullonada y detalle de botones sobre la falda. Ideal para presumir de piernas bonitas e iluminar el bronceado durante todo el verano. Cuesta 129 euros y ya se está agotando en algunas tallas.

Si buscas un conjunto de dos piezas, esta blusa con las bermudas a juego te va a gustar tanto como a nosotras. Ambas prendas son fluidas, fresquitas y tienen un estampado bordado precioso. El fondo lleva un azul tendencia que sienta de maravilla y los bordados van en blanco a contraste. La parte de arriba va cerrada con botones y tiene un escote a pico precioso. (79 euros). La parte de abajo tiene bolsillos laterales, pliegues en la cintura y unos bordados preciosos en el bajo. (69 euros). Ambas podrás combinarlas juntas o por separado.

Terminamos con una camisa blanca con la que no pasarás desapercibida: cuerpo con nido de abeja, escote recto y hombro elástico para doble posición y mangas abullonada con detalles bordados. Hazte con ella en Uterqüe por 89 euros.