IKKS x The SeaCleaners

19 may 2021

Cada vez son más las firmas preocupadas por el medio ambiente y las plataformas que apuestan por la sostenibilidad. La marca de moda francesa IKKS es un ejemplo de ello. Y es que acaba de anunciar una nueva colaboración con la asociación The SeaCleaners, dedicada a la protección del mar. El objetivo es contribuir a la limpieza de los océanos.

En particular, la firma va a participar en el Proyecto Manta. Este consiste en la construcción de un velero gigante que estará equipado con tecnología responsable. Para ello, IKKS ha lanzado su primera cápsula 100% ecológica, a la que ha llamado Love Of The Ocean. Está compuesta por 39 piezas confeccionadas con materiales naturales o responsables.

Se trata de una línea de ropa de inspiración marina en la que predominan los tonos azules y blancos. Por tanto, es ideal para conseguir un look playero.

Entre las prendas que forman la colección, hay opciones para toda la familia: falda o mono para ellas, camisetas y vaqueros para ellos y hasta bañadores para los más pequeños.

IKKS va a participar en el Proyecto Manta

También han incluido vestidos de diferentes estilos, para que puedas elegir si prefieres uno corto o largo. En ambos casos, los hay con bonitos estampados que los hacen muy veraniegos.

El 5% de lo recaudado con la venta de esta cápsula se donará a The SeaCleaners. Esto supondrá aproximadamente un tercio de la financiación del proyecto. El plan es que el barco comience a surcar los océanos en 2024 y se calcula que recogerá entre 5.000 y 10.000 toneladas de desechos al año.

Ambas partes se han mostrado muy satisfechas con una colaboración que Valérie Dassier, subdirectora general de IKKS Group, ha calificado de “una aventura valiente impulsada por espíritus libres”.

Por su parte, Yvan Bourgnon, presidente fundador de The SeaCleaners, ha afirmado: “Estamos orgullosos de contar con el apoyo de IKKS, con quien compartimos, además de un vínculo claro e histórico con el océano, valores sólidos y un compromiso real y concreto con el medio ambiente”.