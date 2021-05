19 may 2021

Después de triunfar con este vestido de invitada, Tamara Falcó ha dejado claro que no solo se le dan bien los looks televisivos y más arreglados, sino también los del día a día. La socialité, que hace unos días nos hablabla así de su vida, ha sido fotografia paseando por las calles de Madrid con un look ideal que vas a querer copiar seguro.

Para una tarde de compras, Tamara escogió un outfit protagonizado por un vestido largo de estampado floral. Se trata de un modelo de Maksu en color claro que lleva una delicadas flores en color neutro, tiene el corte recto y unos tirantes de encaje. Es un diseño que la firma ha lanzado ahora y que se ha convertido en todo un éxito después de que lo haya lucido Tamara.

La marquesa de Griñón lo combinó con una blazer de Zara de corte overzied en color tostado. Un modelo cruzado y largo con cuello y bolsillos con solapa que tiene un botón negro a contraste. Cuesta 59,95 euros y es perfecta porque es una prenda que pega con todo y que podrás combinar de un sinfín de manera. Ahora, haz como Tamara y úsala como chaqueta de entretiempo. ¡Triunfarás

Por último, Tamara combinó este look con unas sandalias de tacón cómodo con las que aprovechó este calor que ha llegado a la capital. Aunque como hemos podido ver en las fotos, parece que la socialité se confió y una vez se fue el sol, tuvo que cambiar su calzado y ponerse unas zapatillas. No sabemos su por comodidad o por frío, pero lo cierto es que fue una muestra de lo versátiles que pueden llegar estas dos prendas. ¡Ideal!