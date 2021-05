7 may 2021

El 'made in Spain' por fin está de moda en nuestro país, y no son pocas influencers las que han decidido poner en valor la 'marca España' con looks que demuestran que nuestro diseño está en lo más alto. Las 'chicas Preysler' han dado buena cuenta de ello: Isabel Preysler deslumbró hace pocas semanas con este vestido súper favorecedor y rejuvenecedor de LolaLi, Ana Boyer nos ha descubierto una nueva firma que, además de 'made in Spain', es sostenible y ahora, Tamara Falcó nos ha enamorado con este vestido de invitada de la marca sevillana Cherubina que ya es nuestro favorito de la primavera por lo bonito y favorecedor que es.

Pero las mujeres del 'clan Preysler' no son las únicas: la Reina lleva semanas luciendo moda española en todos sus looks y, precisamente, Cherubina es una de las firmas que comparte con Tamara Falcó. Doña Letizia escogió esta firma sevillana para deslumbrar en Londres hace un par de años y, esta vez, la Marquesa de Griñón ha hecho lo propio con el look que su estilista Montse Nieto ha creado para su colaboración semanal en El Hormiguero.

En esta ocasión, Tamara Falcó ha aparecido en 'prime time' con uno de los vestidos más bonitos de la temporada: el modelo Therese de Cherubina (280 euros), un diseño en jacquard color anaranjado con escote de pico rematado en un favorecedor efecto cruzado que estiliza la cintura, botonadura central con abertura delantera en la falda y manga francesa abullonada. La colaboradora lo ha lucido con unas sencillas sandalias beige de Zara, pero nos encanta para ser la invitada más elegante de una boda de primavera con taconazos y complementos XXL: un tocado especial, una gran pamela o maxi pendientes.

Eso sí, el 'efecto Tamara' ha hecho su magia y en pocas horas este vestido ha volado: ya está casi agotado en todas las tallas y con el aviso de 'últimas unidades en stock' en la web de la firma.