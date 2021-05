20 may 2021

Los pantalones son una prenda a la que se le saca menos partido del que merece en la temporada primavera-verano, y no porque las firmas no incluyan en sus colecciones prendas apetecibles y adaptadas a los calores del momento. Es que muchas veces no sabemos con qué combinarlas para encontrar un look primaveral que esté a la altura. Pero eso es porque no damos con los cuerpos ideales y favorecedores para convertir cualquier look en la envidia de la fiesta o las blusas que subirán el nivel de tus looks. Y Zara se ha sumado a echarnos una mano con tres cuerpos con estampado de rayas tan bonitos y favorecedores que van a resultar impecables con todos los looks con pantalones.

De diseño cropped, son perfectos para presumir de figura en los tonos ideales para combinarlos con nuestras prendas favoritas y con los diseños tendencia del momento. Y cuando los veas el mayor problema va a ser quedarse solo con uno de ellos.

Siguiendo la tendencia marinera que ha llegado a todas las prendas, este cuerpo de Zara confeccionado en lino ha llevado las rayas en azul marino a un diseño vertical.

Con escote de pico y manga por debajo del codo acabada en puño, viene con botones dorados y cierre frontal cruzado. Disponible entre las tallas XS y L, cuesta 25,95 euros.

Otro diseño vertical es el de este cuerpo confeccionado en tejido con mezcla de lino y estampado en rosa palo y gris claro.

Con escote de pico con nudo y manga abullonada acabada en elástico, podemos encontrarlo entre las tallas XS y L por 22,95 euros.

Nuestro último capricho para los looks con pantalones es esta bonita blusa multicolor en rojo y varios tonos de azul. Confeccionada con mezcla de lino sostenible, viene con cuello solapa y escote de pico.

De mangas cortas y bajo con detalle de pinzas, viene con cierre frontal de botones y cuesta 25,95 euros. Está disponible entre las tallas XS y L.