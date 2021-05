20 may 2021

Nos encanta ver a las famosas lucir ropa accesible y asequible para todos los bolsillos y Marta Hazas es una de las que acostumbra a llevar siempre algo del low cost. Unas prendas que no solo lleva en el día a día, sino que también luce en televisión. Ejemplo de ello es este conjunto de camisa y top de Zara tan ideal o este otro conjunto de cuadros vichy que es uno de los más vendidos del gigamte de Inditex. Ahora, ha vuelto a optar por la firma de Amancio Ortega para uno de los looks que ha llevado en 'El Homriguero'. ¡Y nos encanta!

La actriz, que acude al programa de Pablo Motos una vez por semana para protagonizar una divertida sección, formó parte ayer de la emisión que tuvo como invitada a Sara Sálamo. Para esta cita, Marta esocgió uno de lo conjuntos con más éxito de Zara y que más ha triunfado en redes.

Se trata de un look formado por una bonita versión de flores de los famosas pantalones Marine Straight que Zara ha lanzado no hace mucho y que cuesta 29,95 euros. Un modelo de talle alto y tipo culotte en color blanco que lleva unas flores en amarillo y azul estampadas y que tiene su top a juego. Un diseño cropped de tirantes con volantes y escote recto que puedes comprar por 25,95 euros.

"Un print muy setentero y un corte de pantalón muy de la época también. Zapatos de tacón ancho acorde con el look y con el tono de las flores", comentó la estilista Montse Nieto sobre este look de Marta, que completó con una sandalias amarillas de plataforma de Culto 1105 y unos pendientes de Bemeknes.

Y decimos que es uno de los looks con más éxito de Zara porque son muchas las influencers que se han hecho con él. En redes, han sido unas prendas que han triunfado muchísimo y no nos extraña que Marta no se haya podido resistir a ellas.