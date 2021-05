26 may 2021

Cuando piensas en Primark, lo primero que te viene a la cabeza es ropa a un precio asequible, pero la marca se esfuerza por ofrecer mucho más. Susproductos de belleza arrasan y su sección de decoración tiene auténticos must have. En lo que no nos habíamos fijado hasta el momento es en su sección de ropa interior, donde hemos encontrado el producto que todas necesitábamos sin saberlo: las braguitas menstruales. Porque son muchas las marcas que han apostado por la lencería, como Zara o Lefties, pero ninguna se había atrevido a ofrecer soluciones bonitas, sostenibles y cómodas para la regla de las mujeres que, te guste o no, está muy presente en nuestras vidas.

Lacopa menstrual ha conseguido destronar a las compresas y los tampones, por ser un método higiénico, sostenible y, a la larga, barato, para convivir con nuestro periodo. Pero hay mujeres que no se sienten cómodas con este dispositivo y para ellas, el método ideal, son las braguitas menstruales. Primark ha pensado en ellas y ofrece tres tipos de bragas menstruales reutilizables que tienen el mismo aspecto que tu lencería habitual. Puedes elegir entre los modelos midi de cintura alta, hípster o mini, en función de la cobertura que busques.

Ni todos los cuerpos y todas las reglas son iguales, por lo que Primark ha diseñado su ropa interior para todo tipo de periodo: de flujo ligero a medio y de flujo medio a intenso. La opción de flujo ligero a medio puede contener hasta tres tampones de líquido y la opción de flujo medio a intenso puede contener hasta cuatro tampones de líquido.

Están compuestas por cuatro capas de protección para asegurar la máxima comodidad y seguridad. La primera capa absorbe rápidamente la humedad, combate las bacterias y frena los olores para que te sientas siempre seca y limpia. La segunda capa, contiene el flujo menstrual, alejándolo de la piel. La tercera proporciona una protección impermeable adicional para ayudar a prevenir posibles fugas. Y por último, la cuarta capa, de tejido muy suave, ofrece la máxima comodidad.

Todo eso está muy bien pero, ¿cómo se limpia? Pues tranquila, porque no es difícil. Después de usarla, sólo tienes que aclararla con agua fría hasta que salga limpia y desués, lavarla también en frío sin utilizar suavizante.

Sí, entendemos que es más cómodo usar un tampón y una compresa y, al terminar, tirarlo a la basura como hemos hecho siempre. Pero si te paras a pensar, la cantidad de basura que generamos al cabo del año es increíble por no hablar del dinero que gastas en estos productos. Gracias a esta ropa interior, no sólo contribuyes a conservar el medio ambiente, sino que también te ahorras dinero, ya que cada unidad cuesta 7 euros y el pack de tres lo puedes conseguir por 16.

¡Todo un descubrimiento!