4 may 2021

Comienza la temporada alta del vestido blanco, fantástico en verano para llevar con lo mínimo y espectacular ahora mismo que aún podemos combinarlo con prendas de entretiempo con las que se mezcla increíblemente. No es la primera vez que subrayamos esta combinación: el vestido blanco con las botas negras impacta e impresiona. Si vas buscando un look que suba puntos en la tendencia, este es el tuyo. Tampoco pierdas de vista las blazer de cuadros que te has puesto este invierno: sobre el vestido blanco de primavera hacen furor.

Vestido blanco midi con silueta romántica y suelta sobre vaqueros.

Este es el mejor momento para renovar el vestido blanco de temporada, y no solo porque te lo puedes poner ya mismo en looks que combinen prendas de invierno y primavera. Estos vestidos entran y salen a tanta velocidad de las tiendas online, que lo más aconsejable es pillar el favorito rápidamente, antes de que se agote. En versión midi, nosotras nos quedamos con los vestidos que acaban de llevar a Mango. La marca barcelonesa los propone, además, sobre vaqueros. Nos encantan el look.

Impresionante vestido midi de color blanco con bordados suizos de Mango.

El vestido blanco que Mango combina con unos vaqueros anchos y con vuelta en el bajo está confeccionado en algodón en un tejido con efecto arrugado. La falda va acampanada y lleva cuello redondo, manga corta adornada con volante y cinturón desmontable en la cintura (39,99 euros). El segundo vestido es tan encantador como el anterior, o más. Va totalmente adornado con un bordado suizo, no tiene manga y lleva lazo decorativo en la parte posterior y tirntes con volantes (49,99 euros).

Vestido chaleco con bolsillos de solapa y cierre con un solo botón de Bershka.

Si tu fuete no son los vestidos largos, estás de enhorabuena, proque Bershka propone para hoy un descuento del 20% en estos vestidos blancos, a cual más bonito. Nuestro favorito es un vestido chaleco con bolsillos con solapa y un solo botón que puedes llevar solo o en compañía de unos vaqueros noventeros (35,95 euros).

Vestido camisero con silueta ajustada y mangas globo de Bershka.

Como segunda opción te proponemos un vestido camisero de popelín con frunces en la cintura y mangas globo que no te vas a parar de poner. Lo puedes llevar solo o en compañía de lo que quieras, por es cien por cien versátil. También lo encuentras en la nueva colección de Bershka con un 20% de descuento. Y aún está en todas las tallas.