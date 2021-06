2 jun 2021

QueCarmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de nuestro paísno tiene discusión, como tampoco la tiene que su armario sea uno de los más envidiados por los impresionantes looks de lujo que guarda. Sin embargo, la elegancia no tiene precio y la socialité tiene el estilo suficiente para lucir igual de bien un vestido de Chanel de Alta Costura, que un conjunto 'low cost' o, incluso, de mercadillo. ¿La última prueba que lo demuestra? Un look baratísimo de Zara con el que está arrasando en Instagram.

Con estampado pañuelo y un atrevido mix de colores (verdes, amarillos, azulones, rosas), Carmen Lomana ha apostado por un conjunto que combina una blusa de satén con nudo delantero de Zara (29.95 euros) y una de las faldas más favorecedoras de la nueva colección: un modelo midi tipo pareo (29.95 euros también) que hace tipazo y se adapta a todos los cuerpos (de hecho, tiene lista de espera en las tallas más grandes).

La clave del look de Carmen Lomana no solo es el juego de colores de este look patchwork, que potencian el bronceado y tienen 'efecto buena cara' inmediato porque aportan luz, sino que la silueta de la falda es súper favorecedora porque disimula tripita y caderas al tiempo que estiliza las piernas. Como 'total look', es una apuesta elegante y muy rejuvenecedora, pero cada prenda por separado también funciona a las mil maravillas: la blusa puedes combinarla con unos shorts o tus vaqueros favoritos; y la falda es perfecta para llevar con una sencilla camiseta blanca y cederle todo el protagonismo.