13 abr 2021

En el armario infinito de Carmen Lomana, repleto de prendas y accesorios de lujo y de precios estratosféricos, también tiene cabida para prendas low cost... ¡Incluso para este vestido de mercadillo! La socialité suele dar algunos consejos de belleza en Instagram, ejemplo de ello es esta crema antiedad reafirmante que usa o las ampollas bebibles de colágeno a las que recurre. Sin embargo, también acostumbra a enseñar los detalles de sus looks. Si te gustó este arrasador con una blazer de cuadros, ficha esta chaqueta de punto de Mango que ha lucido en redes. ¡Te va a encantar!

Carmen publicó un vídeo en su perfil de Instagram con el que quiso "visibilizar la pasión y el amor sin tabúes ni falsa moral a partir de los 60, 70 y hasta el infinito". "Si buscáis #parejaapasionada solo salen jóvenes...Gran error, reivindiquemos la sexualidad y la pasión en la madurez", escribió junto a una publicación en la que proponía un debate a sus seguidores sobre este tema.

Para dicho vídeo, Carmen escogió un look casual protagonizado por la que es una de las prendas más vendidas de Mango. Se trata de una chaqueta de punto en color amarillo, que tiene el cierre de botones y unas bonitas mangas abullonadas que arman el busto, estilizan y rejuvenencen.

Una penda viral que costaba 29,99 euros y que vimos en un sinfín de looks en Instagram. Y claro, tanto éxito entre redes e influencers solo tiene una consecuencia: que está completamente agotada. Y es que, se trata de un cárdigan que Mango sacó a la venta a inicios de 2021 y que se rebajó a 9,99 euros con la llegada de las rebajas. Hecho que provocó que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Aunque si te ha gustado tanto como a Carmen, no desesperes porque la firma da la posibilidad de apuntarse a su lista de espera, lo nos hace suponer que la repondrán próximamente. ¡Viva!

Eso sí, si lo tuyo no es esperar, aquí te dejamos otras opciones similares para que copies el look de Carmen Lomana. Un modelo de Selected Femme, disponible en About You (59,99 euros); otro de manga corta de Monki, en Zalando (25 euros); y otro pareceido de Pieces, en Zalando (31,49 euros).