2 jun 2021

Las influencers se han convertido en una fuente de inspiración a la hora de vestir, pero, ¿qué hay de las actrices? Ellas y sus perfiles de Instagram, sus looks para eventos, promociones o incluso para el día día también son un buen referente de estilo donde puedes coger muchísimas ideas. El vestido verde de Zara de Ana Milán o el solidario largo que han llevado Juana Acosta y Paula Echevarría son un buen ejemplo de lo que hemos visto esos últimos días por las redes. Ahora, hemos dado con un look PER-FEC-TO que le hemos descubierto a Macarena García y que también nos encanta porque es 'made in Spain'.

Macarena García se encuentra en pleno periodo promocional de la serie 'Paraíso' de la que ella misma forma parte del reparto. Y para un día con la prensa, la actriz escogió -de la mano de los estilistas Jose Juan y Paco- un look con el que ha demostrado que se puede ir sexy y elegante a la vez y que ha gustado tanto en las redes que no hemos tenido más remedio que fichar de dónde son sus prendas.

Se trata de un outfit de dos piezas de Amlul, la marca española creada por la ifluencer Gala González. Macarena llevó un top de algodón con cuello redondo y sin mangas en color blanco que es un tributo a Scarlett Hohansson. Cuesta 170 euros y tiene la sisa ligeramente escotada aportando un toque de los más sensual que queda de maravilla.

Lo combinó con una falda que desde la firma proponen para crear un set y que también es una prenda tributo a ala actriz antes mencionada. Se trata de un diseño mini también de algodón que lleva un cierre frontal con un botón de perla y que cuesta 160 euros.

Por último, Macarena completó el look con unos pendientes de Levens en forma de corazón y un semirecogido perfecto para llevar con el flequillo cortina que tiene y que tanto le favorece. ¡Estaba guapísima! Y la fotografía que ha publicado en su perfil de Instagram ha causado sensación y acumula miles de 'likes'.