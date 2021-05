4 may 2021

La promoción que está haciendo Juana Acosta de su último trabajo como actriz nos está dejando looks ideales que merecen ser destacados. La actriz no solo está triunfando con el estreno de la serie 'El inocente', sino también con los estilismos que está escogiendo para los diferentes eventos. Hace unos días, arrasaba y se colocaba entre las mejor vestidas de la semana gracias a este traje de chaqueta tan original que lució con este cambio de look a rubia. Ahora ha vuelto a dejar claro que es una de las mujeres con más estilo gracias a un conjunto de punto perfecto para primavera.

De la mano de su estilista Freddy Alonso, Juana escogió esta vez un look formado por dos piezas a juego en tejido de punto y en un color camel ideal para primavera que pega con todo. Se trata de un conjunto de Temperley London formado por una falda midi súper estilizadora que lleva una chaqueta a juego que es una prenda muy versátil y que podrás utilizar como chaqueta de entretiempo un sinfín de veces.

La falda es un modelo de largo midi que queda por debajo de la rodilla y que tiene un diseño de tubo, estrecho y de talle alto que favorece muchísimo. El cárdigan por su parte, es un diseño largo que queda por debajo de la cadera, de manga larga, con bolsillos, escote en pico y botones metalizados.

Juana lo combinó con sandalias de tacón en el mismo color y añadió un cinturón fino en color negro para marcar la silueta y estilizar la figura. Sin embargo, es un conjunto al que puedes sacarle muchísimo partido, ya que permite un zapato más cómodo como unas zapatillas. Además, podrás usarlo por separado con prendas diferentes y crear looks de todo tipo. ¡Lo más!