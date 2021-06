4 jun 2021

Algunas forman parte del conjunto de Zara más deseado, otras son la mejor opción para dar la bienvenida al buen tiempo. Una de las pocas cosas claras que tenemos esta temporada es que la blusa es esa prenda perfecta para crear un estilismo impecable sin esfuerzo. Y buena prueba de ello son las de manga corta de Zara que quedan fenomenal con vaqueros y, además, rejuvenecen. Son comodín de la temporada que siempre conviene tener a mano porque nunca se sabe cuando las vas a necesitar. Ya nos han enamorado c

Y no hay más que verlas para confirmarlo. Porque la firma de Inditex ha lanzado tres prendas entras las que no sabemos con cual quedarnos porque son ideales para ponérnoslas con todo. Así podemos crear looks con prendas denim que le den un toque vistoso a nuestra versión casual o convertirlo en un compañero ideal para trajes, faldas lápiz y pantalones de vestir.

Nuestra favorita es esta preciosa blusa rosa con escote de pico y solapa amplia bordada. Confeccionada en un 50% de viscosa sostenible tiene mangas cortas acabadas en elástico y cierre frontal de botones forrados. Y está disponible entre las tallas XS y XL por 22,95 euros.

Muy similar, y muy distinta, es esta blusa en color crudo, con mangas cortas con volante y escote de pico con solapa bordada. Confeccionada en tejido con textura, viene con cierre frontal con botones forrados y está disponible entre las tallas XS y XL por 22,95 euros.

Por último, y en rojo o en rosa claro, Zara ha lanzado esta bonita blusa con cuello solapa con lazo y manga corta plisada. Tiene volantes delanteros al lado del cierre frontal con botones metálicos pero no forro interior. Ambos tonos podemos comprarlos entre las tallas XS y XL por 22,95 euros.