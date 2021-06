4 jun 2021

Puede que ya hayas encontrado la chaqueta con la que vas a salir de casa cada vez que refresque o se nuble el horizonte este verano. Tal vez te has decidido por la chaqueta con volantes o por el punto fino que rejuvenece tus looks de primavera. O puede que no hayas encontrado todavía un diseño que te convenza. Pero tranquila, porque hemos dado con la chaqueta más bonita y original del momento y es perfecta para ponértela con todos tus pantalones blancos.

Ha sido en la última colección de Sfera donde hemos encontrado esta preciosidad que tal vez a primera vista no convenza pero que encontrarás ideal en cuanto te detengas en sus detalles. Porque puede parecer que es exclusiva para los looks más sport, pero sin embargo también es perfecta para tus pantalones de vestir o tus minifaldas favoritas. Especialmente si apuestas por el color más socorrido de la primavera, el blanco.

En un bonito rosa pastel, esta chaqueta con costuras de hombros caídas, mangas globo y cintura ajustable lo tiene todo para ser la protagonista inesperada de tus mejores looks.

Gracias a su cintura elástica el bajo queda en un bonito volante que además de estilizar nuestra figura y resaltar nuestras caderas le aporta un toque de estilo inigualable.

De diseño fruncido en tejido técnico, la chaqueta globo de Sfera tiene un precio de 39,99 euros y está disponible en las tallas S y M. Así que si todavía buscas una chaqueta con la que salir de casa “por si acaso refresca” no te lo pienses más.