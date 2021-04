22 abr 2021

Aunque no es una prenda en la que pensemos cuando planificamos nuestro armario de primavera, los cárdigans también son importantes en los looks de la temporada que acabamos de estrenar. Y hablamos aquí de los mejores cárdigans para llevar con vaqueros y encontramos el que es perfecto para poner un toque de color a tus looks de primavera. Pero ahora hemos encontrado el cárdigan de punto más ponible y bonito de la temporada y tú también vas ha quererlo.

El hallazgo se ha producido mientras le echábamos un vistazo a las nuevas incorporaciones en la colección de Mango, y el flechazo ha sido instantáneo. Porque el color es ideal para nuestros looks de temporada, al igual que su diseño, pero es que tiene detalles que lo convierten en esa prenda sin la que no vas a querer salir de casa cuando se trate de algún encuentro especial.

Confeccionado en punto de algodón en color pomelo, este cárdigan de Mango de diseño crop y cuello abierto es ideal para combinarlo con todos nuestros jeans. Pero también con tonos tan diferentes como el beige o el azul marino.

De mangas cortas acabadas en recogido y falsos bolsillos en los laterales del frontal, este bonito cárdigan no tiene cierre.

Si a ti también te ha conquistado no te lo pienses demasiado porque seguro que este cárdigan de Mango arrasa. De momento está disponible entre las tallas XS y XL por 29,99 euros.