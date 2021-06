4 jun 2021

Definitivamente Nagore Robles no solo tiene un don para encontrar las mejores prendas de Zara -este vestido de flores que llevó es ideal-, sino también para descubrirnos marcas diferentes donde encontrar ropa y complementos con los que también se puede arrasar. Es el caso de una marca de zapatos 'made in Spain' de la que ha lucido estas alpargatas tan bonitas y de la que ahora se ha enamorado de unas sandalias tan cómodas como estas negras planas que tiene Nuria Roca.

Nagore ha vuelto a la (no) televisión y lo ha hecho de manera diferente y con un proyecto con Mediaset y Miteleplus. Una nueva aventura con la que la presentadora está muy emocionada. "Esta noche comienzo un nuevo reto al que enfrentarme, un proyecto nuevo que me motiva muchísimo, porque si no hay motivación, es como no tener una meta, o una razón para levantarte, ¿no?", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que además enseñaba sus nuevas sandalias favoritas.

Se trata de un modelo de sandalia tipo alpargata con un estilo sport que lleva la suela en forma de cuña baja de yute con eva blanca. Un diseño de tiras con cierre con velcro ajustable al tobillo y en la pala en color verde menta. Pero lo mejor de todo es que tiene una plantilla de piel acolchada, fabricadas en piel nobuck de alta calidad que hace que sea súper cómoda y que busca el máximo confort en la pisada. Un calzado que aúna tendencia y comodidad y que queda de maravilla.

Cuestan 69 euros y Nagore optó por combinarlas en un look de básicos con vaqueros y un top blanco. Y es que, dado su estilo casual y su diseño técnico/deportivo que tanto se lleva es una sandalia perfecta para el día a día que acompañar con los looks más basicos y con los que dar un toque sofistica. ¡Ideales!