8 may 2021

A falta de looks televisivos, Nagore Robles ha querido hacer una propuesta mucho más elegante y dejar así los outfits más del día a día a un lado. Y por supuesto, la presentadora ha recurrido a Zara para compartir con sus seguidores una idea perfecta de look de invitada. Después de arrasar con este treaje de chaqueta y falda rosa y de enseñarnos la chaqueta de entretiempo más original, Nagore se ha hecho con uno de los vestidos más especiales de la nueva colección de Zara que está triunfando entre las influencers.

La presentadora compartió unas imágenes en su perfil de Instagram en las que aparece luciendo un vestido que, siendo sinceras, no parece que sea de una firma low cost. Se trata de un modelo largo de lentejuelas con un diseño súper original y diferente a lo que nos tiene acostumbradas que ella misma ha desvelado que ha comprado en Zara.

Es un vestido de la colección de edición limitada del gigante de Inditex que es de corte recto, manga larga y cuello subido. Un corte muy sencillo que está protagonizado por una elaborada aplicación de abalorios y lentejuelas en tonos plateados y dorados. ¿La mala noticia? Que cuesta 129 euros, un precio no demasiado asequible para lo que a firma nos tiene acostumbrados.

Pero es un diseño tan especial y que merece tanto la pena que, a pesar de su precio, ya está agotado en la talla S y L. ¡Y no es para menos! De hecho, Nagore no ha sido a la única que hemos visto lucir esta prenda tan idea. La influencer Carmen de la Cruz demostraba que es un vestido que puedes adaptar a tus looks más casual y lo combinó con unas zapatillas blancas como propuesta para el día a día. ¡Ideaza!