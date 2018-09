18 sep 2018

Compartir en google plus

El momento más esperado ya ha llegado. Rocky Barnes y Matt Coop ya se han convertido en marido y mujer. La 'influencer' californiana y el fotógrafo americano se han dado el 'Sí, quiero' meses después del anuncio de su compromiso en redes sociales. A través de donde también ha compartido el secreto mejor guardado de la novia: su vestido o mejor dicho, sus vestidos.

Sí, como lo lees. La novia ha superado con creces a Chiara Ferragni con 4 'looks' de novia espectaculares.

El primero de ellos fue el de la ceremonia. Un vestido impresionante de la firma Pronovias:

Tras el 'Sí, quiero' llegó la fiesta. Momento para el que eligió un favorecedor vestido corto con detalle de plumas, también de la firma Pronovias:

Pero ha habido otros dos 'looks' que aunque no han sido protagonistas, ni en la ceremonia ni en la fiesta, han conseguido conquistar a sus seguidores y a nosotras... Dos 'looks' que la 'instagramer' lució el día antes y después de la boda y que querrás que también sean tu inspiración.

El primero con un destacado estilo retro:

Y el último de todos, que tampoco ha dejado indiferente a nadie y en el que el gran protagonista vuelve a ser el blanco:

Cuatro 'looks' con estilos totalmente diferentes que ya nos han enamorado por completo. Está claro que Rachel Barnes ha sabido ganarse con creces el título a la novia con más vestidos y 'estilazo' de la temporada ¡Sus seguidores lo tienen muy claro!

Más noticias relacionadas...

- Los secretos que esconde el segundo vestido de novia de Chiara Ferragni

- La solución al problema más común de las novias el día de su boda está en una bolsa de IKEA

- ¿Te casarías con un velo rosa? ¿Y de lunares? Estas novias sí